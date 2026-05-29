Oggi Monza il grande presidio fuori dalla fabbrica ma a protestare non sono i lavoratori

Oggi a Monza un presidio si è svolto davanti alla fabbrica, ma i manifestanti non erano i lavoratori. La protesta riguarda questioni diverse dai licenziamenti o dai tagli salariali. Non sono stati segnalati scontri o interventi delle forze dell’ordine. La presenza si è concentrata su un’area esterna all’azienda, senza coinvolgere direttamente il personale impiegato. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato motivazioni specifiche o richieste avanzate dai partecipanti.

Una protesta fuori dalla fabbrica ma, questa volta, non c'entrano licenziamenti o riorganizzazioni aziendali con effetti negativi sulle busta paga di operai e impiegati. A protestare è il centro sociale Foa Boccaccio. Il presidio è fissato per venerdì 29 maggio alle 16.30 a Monza, davanti ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Monza il grande presidio fuori dalla fabbrica (ma a protestare non sono i lavoratori)A Monza si è tenuto un presidio davanti alla fabbrica, ma i manifestanti non sono i lavoratori dell’azienda.

Primo Maggio, Meloni visita il ristorante PizzAut di Monza: “Sono i lavoratori più straordinari”In occasione del Primo Maggio, la presidente del Consiglio ha visitato un ristorante di Monza gestito dalla Fondazione PizzAut.

Argomenti più discussi: Catanzaro-Monza: oggi i bagaj si giocano il grande sogno della serie A; Serie B, Finale playoff Catanzaro-Monza 0-2: i brianzoli sbancano il Ceravolo con i gol di Hernani e Caso; CAPOLAVORO DI HERNANI E BLITZ DI CASO: CATANZARO-MONZA 0-2; APPUNTAMENTI. L’Autodromo Nazionale di Monza riapre alle bici. Domenica la sesta edizione del Gran Premio Ciclismo Giovani – F.C.I. – C.R.LOMBARDIA.

#Aquilani: Grande impresa. Ora con il #Monza con cuore e coraggio x.com

[Schira] Escl. - L'AC Milan ha già ricevuto alcune proposte per Francesco Camarda per la prossima stagione (Cagliari, Sassuolo, Parma e Monza): il Lecce attiverà l'opzione di acquisto (3M), ma il Milan utilizzerà la clausola di riacquisto (4M) per trattenerlo. Ca reddit

Monza, Bianco si gode il trionfo: Reazione da grande squadra, vittoria meritataIl Monza stacca il pass per la finalissima che mette in palio il ritorno in Serie A. Al termine di un ritorno di semifinale contro la Juve Stabia vissuto sul filo del rasoio, l'allenatore dei ... tuttob.com