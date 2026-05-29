Oggi lo sciopero di treni e bus | giornata di passione per i pendolari di Monza e Brianza
Oggi è in corso uno sciopero di 24 ore dei trasporti pubblici, iniziato alle 21 di ieri e in conclusione alle 21 di oggi. La protesta riguarda treni e autobus e interessa i pendolari di Monza e Brianza, causando disagi nella mobilità locale. Lo sciopero si svolge senza servizi regolari durante l’intera giornata.
Ancora una giornata nera per i monzesi e per i brianzoli che utilizzano il treno. Lo sciopero di 24 ore iniziato alle 21 di ieri, giovedì 28 maggio, si concluderà alle 21 di venerdì 29 maggio. Sciopero dei treni: chi protesta A protestare sono i lavoratori dei sindacati Cub, Sgb, Adl Varese, Sl. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
SCIOPERI venerdi 9 gennaio - Ferrovie, Bus, Locali
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