Oggi la terna dei finalisti Anche per il Vallisneri è Ponte Arturo Paoli

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi vengono annunciati i tre finalisti per il nuovo ponte sul Serchio. Tra i candidati c’è anche il progetto “Ponte Arturo Paoli” per il Vallisneri. La selezione finale si svolgerà questa giornata. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.

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1Si sveleranno oggi i tre nomi finalisti per il nuovo Ponte sul Serchio. Uno dei più papabili, dai rumors, sarebbe quello che ha ispirato le ragazze e i ragazzi della 5C del Liceo Scientifico “Vallisneri” e su cui puntano anche gli studenti della 3ª Asa del polo Fermi-Giorgi, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Anche il progetto della 5 C del Vallisneri è infatti dedicato al missionario lucchese Arturo Paoli, figura di riferimento per la riflessione e la pace. “Il nome che proponiamo per il ponte sul Serchio - hanno spiegato gli studenti del Vallisneri - è quello di fratel Arturo Paoli, un nome che abbiamo condiviso quasi subito. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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