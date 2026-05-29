1Si sveleranno oggi i tre nomi finalisti per il nuovo Ponte sul Serchio. Uno dei più papabili, dai rumors, sarebbe quello che ha ispirato le ragazze e i ragazzi della 5C del Liceo Scientifico “Vallisneri” e su cui puntano anche gli studenti della 3ª Asa del polo Fermi-Giorgi, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Anche il progetto della 5 C del Vallisneri è infatti dedicato al missionario lucchese Arturo Paoli, figura di riferimento per la riflessione e la pace. “Il nome che proponiamo per il ponte sul Serchio - hanno spiegato gli studenti del Vallisneri - è quello di fratel Arturo Paoli, un nome che abbiamo condiviso quasi subito. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi la terna dei finalisti. Anche per il Vallisneri è “Ponte Arturo Paoli“

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