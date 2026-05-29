Oggi Internet a tratti non funziona | il down della rete Tim e i problemi con le app di lavoro
Questa mattina, la rete internet in Italia ha subito un'interruzione temporanea, causando problemi con diversi servizi online. Tra le applicazioni colpite, ci sono state difficoltà di accesso e funzionamento di Microsoft Teams, utilizzato per il lavoro a distanza. La problematica ha interessato anche altri servizi, con alcune connessioni che sono risultate instabili o non funzionanti per alcune ore. La causa esatta del disservizio non è stata comunicata.
Per qualche ora questa mattina ci sono stati problemi con la rete internet in Italia. Diversi servizi, a partire da Microsoft Teams, hanno avuto delle interruzioni. Con buone probabilità il problema è legato a un disservizio più grosso della rete Tim. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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