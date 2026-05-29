Oggi è il giorno dello sciopero generale | disagi per trasporti scuola e sanità
Le aziende di trasporto pubbliche e private hanno sospeso le corse, causando ritardi e cancellazioni. Le scuole sono chiuse o hanno adottato modalità alternative di insegnamento. Nei ospedali, molte prestazioni sono state rinviate o sospese, con personale ridotto all’essenziale. La giornata di sciopero interessa diverse regioni e si protrae per 24 ore, coinvolgendo i principali sindacati di base.
Oggi, venerdì 29 maggio, è la giornata dello sciopero generale nazionale de 24 ore, proclamato dai sindacati di base, Confederazione unitaria di base (Cub) insieme ai sindacati Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit. L'astensione dal lavoro coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. Si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi
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