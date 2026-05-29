Oggi è il giorno dello sciopero generale | disagi per trasporti scuola e sanità

Notizia in breve

Le aziende di trasporto pubbliche e private hanno sospeso le corse, causando ritardi e cancellazioni. Le scuole sono chiuse o hanno adottato modalità alternative di insegnamento. Nei ospedali, molte prestazioni sono state rinviate o sospese, con personale ridotto all’essenziale. La giornata di sciopero interessa diverse regioni e si protrae per 24 ore, coinvolgendo i principali sindacati di base.