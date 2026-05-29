Oggi c' è lo sciopero generale nazionale Trasporti scuola medici | tutti gli orari e le fasce garantite

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si svolge uno sciopero generale di 24 ore che interessa trasporti, scuole e servizi sanitari. Durante la giornata, sono stati annunciati disagi e variazioni negli orari usuali. Sono state comunicate fasce orarie garantite per alcuni servizi, ma molte attività si sono fermate o hanno ridotto le operazioni. La protesta coinvolge sia enti pubblici sia aziende private.

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Oggi, venerdì 29 maggio, c'è lo sciopero generale nazionale di 24 ore. Disagi in vista: l'agitazione riguarda fra gli altri trasporti, scuole e sanità, e coinvolge sia i settori pubblici che privati. La mobilitazione è stata proclamata dalla Confederazione unitaria di base (Cub) insieme ai. 🔗 Leggi su Today.it

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