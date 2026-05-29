Oggi c' è lo sciopero generale nazionale Trasporti scuola medici | tutti gli orari e le fasce garantite

Venerdì 29 maggio si svolge uno sciopero generale di 24 ore che interessa trasporti, scuole e servizi sanitari. Durante la giornata, sono stati annunciati disagi e variazioni negli orari usuali. Sono state comunicate fasce orarie garantite per alcuni servizi, ma molte attività si sono fermate o hanno ridotto le operazioni. La protesta coinvolge sia enti pubblici sia aziende private.

Oggi, venerdì 29 maggio, c'è lo sciopero generale nazionale di 24 ore. Disagi in vista: l'agitazione riguarda fra gli altri trasporti, scuole e sanità, e coinvolge sia i settori pubblici che privati. La mobilitazione è stata proclamata dalla Confederazione unitaria di base (Cub) insieme ai. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCIOPERO GENERALE (Cgil) - Venerdi 12 dicembre - Trasporti, Treni, Scuola, Bus, Metro, Tram, Uffici

Notizie e thread social correlati

Sciopero generale lunedì 18 maggio di trasporti, scuola e sanità. Stop a treni, metro e bus: orari e fasce garantiteLunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base, che interesserà diversi settori come trasporti,...

Sciopero generale, lunedì nero per trasporti e servizi: quali sono le fasce garantiteLunedì 18 maggio si preannuncia come una giornata complicata per i trasporti e i servizi pubblici a causa di uno sciopero generale in programma.

Temi più discussi: Sciopero domani a Roma, a rischio per 24 ore bus, metro, tram e treni. Tutte le informazioni e fasce di garanzia; Confermato lo sciopero generale di 24 ore di metro, bus e tram Atm a Milano. Gli orari a rischio; Sciopero generale venerdì 29 maggio: tutti i trasporti a rischio alla vigilia del ponte (e sabato di passione sull'AutoBrennero), gli orari; Al via lo sciopero generale: trasporti, scuola e sanità, tutti i settori coinvolti.

Londra Giorno 2 - Possibilità di sciopero della metropolitana reddit

Venerdì nero per lo sciopero generale: dalla scuola ai trasporti, tutti i settori coinvolti e le fasce di garanzia del 29 maggioIndetto un nuovo sciopero generale per venerdì 29 maggio: a rischio treni, aerei e non solo. La mobilitazione coinvolgerà anche scuola, sanità e i vigili del fuoco. Tutto quello che c'è da sapere ... greenme.it

Immagina voler essere, allo stesso tempo, soluzione e problema. Una contraddizione ambigua, se non addirittura paradossale. Forse non troppo per i sindacati italiani. Accade questo: l’azienda farmaceutica israeliana Teva ha avviato una procedura di licenzi x.com

Fasce di garanzia dei trasporti pubblici. Treni e voli assicurati. Sciopero generale di venerdì 29 maggio: tutto quello che c’è da sapereGiornata critica per chi si deve spostare per lavoro o deve viaggiare. La mobilitazione interesserà tutti i comparti del settore pubblico e privato comprese la scuola e la sanità ... msn.com