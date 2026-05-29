Un’insegnante di musica e canto ha presentato denuncia ai Carabinieri dopo aver ricevuto biglietti anonimi contenenti insulti e minacce. La donna ha riferito di aver trovato i messaggi su alcuni biglietti lasciati nella cassetta postale e in altre zone della scuola. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per identificare chi ha inviato i messaggi e verificare eventuali collegamenti con episodi simili precedenti. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.

Riceve biglietti anonimi di offese e minacce: l’insegnante di musica e canto denuncia il fatto ai Carabinieri. Karen Del Greco 36 anni, è molto conosciuta ed ha ricevuto molti riconoscimenti come fondatrice di K-Antares, un’associazione che da oltre dieci anni lavora con i ragazzi disabili con impegno e serietà. A Parigi ha avuto il premio internazionale per aver ideato e scritto il primo testo su ‘Diversamente Musical’, dedicato al metodo di insegnamento di quest’arte ai ragazzi fragili. Non solo: è la ‘maestra’ del coro femminile Donne Incanto, ben 100 donne, che si cimentano in concerti da oltre un anno con canzoni dagli anni ‘70 in poi. E tra prove, concerti e musical, Karen Del Greco raccoglie molti plausi e soprattutto trascorre giorni di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Offese e minacce alla maestra di musica e canto

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