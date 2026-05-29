Uno studio pubblicato su The Lancet evidenzia che l’ocrelizumab riduce del 30% l’aumento della disabilità nei pazienti con sclerosi multipla. Si tratta di un farmaco già in uso per questa malattia, che potrebbe modificare le strategie di trattamento delle forme più avanzate e invalidanti. La ricerca suggerisce che l’ocrelizumab abbia un impatto significativo sulla progressione della malattia.

Un farmaco già utilizzato contro la sclerosi multipla potrebbe cambiare radicalmente la gestione delle forme progressive della malattia, comprese quelle più avanzate e invalidanti. È quanto emerge dai risultati dello studio internazionale di fase III Oratorio-Hand, coordinato dalla Queen Mary University di Londra e pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, che ha dimostrato come l’ ocrelizumab sia in grado di rallentare significativamente la progressione della disabilità nei pazienti affetti da sclerosi multipla progressiva. Secondo i dati del trial, il trattamento riduce in media del 30% il rischio di peggioramento della disabilità rispetto al placebo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ocrelizumab rallenta la disabilità del 30% dei malati di sclerosi multipla”, lo studio su The Lancet

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