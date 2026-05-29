NVIDIA GeForce NOW | novità cloud gaming e 007 First Light

NVIDIA GeForce NOW ha aggiunto il gioco 007 First Light al suo catalogo di titoli disponibili in cloud gaming. La piattaforma permette di accedere a questa novità senza download, attraverso lo streaming su dispositivi compatibili. La disponibilità di 007 First Light si affianca ad altri titoli, ampliando l’offerta per gli utenti. La piattaforma continua a aggiornare il proprio catalogo con nuovi giochi e funzionalità.

(Adnkronos) – Il catalogo della piattaforma GeForce NOW ha integrato il lancio di 007 First Light, titolo che esplora le origini della celebre spia britannica, rendendolo disponibile in streaming simultaneo su molteplici sistemi operativi senza la necessità di download locali o installazioni fisiche. L'operazione si inserisce in una strategia di fidelizzazione che prevede l'inclusione del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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GeForce Now Is FINALLY Coming to India!

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