Un nuovo furto si è verificato alla gioielleria De Filippis, attirando l’attenzione sulla sicurezza nel centro cittadino. Il sindaco ha commentato con un messaggio diretto, dicendo: “Fuori dalle palle da Apricena”. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili nel territorio, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei negozi e sulla presenza di forze dell’ordine. La gioielleria non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Nuovo furto alla Gioielleria De Filippis. Il Sindaco Potenza: “Questa mattina all’alba ci sonopersone che hanno pianto sulla mia spalla. È inaccettabile. Apricena non si piega allacriminalità”Un altro furto. Un’altra ferita. Un altro colpo inferto non solo a un’attività commerciale, ma aun’intera comunità.Questa notte la Gioielleria De Filippis di Apricena è stata nuovamente colpita dai criminali, apoca distanza dal precedente e gravissimo episodio che aveva già scosso profondamente lacittà.Il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, è intervenuto con parole durissime, esprimendorabbia, dolore e vicinanza alla famiglia colpita. “Questa mattina, all’alba, ci sono persone che hanno pianto sulla mia spalla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuovo furto alla Gioielleria De Filippis: la posizione del Sindaco Potenza: “Fuori dalle palle da Apricena”

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