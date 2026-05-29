Nuovo furto alla Gioielleria De Filippis | la posizione del Sindaco Potenza | Fuori dalle palle da Apricena

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo furto si è verificato alla gioielleria De Filippis, attirando l’attenzione sulla sicurezza nel centro cittadino. Il sindaco ha commentato con un messaggio diretto, dicendo: “Fuori dalle palle da Apricena”. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili nel territorio, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei negozi e sulla presenza di forze dell’ordine. La gioielleria non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo furto alla Gioielleria De Filippis. Il Sindaco Potenza: “Questa mattina all’alba ci sonopersone che hanno pianto sulla mia spalla. È inaccettabile. Apricena non si piega allacriminalità”Un altro furto. Un’altra ferita. Un altro colpo inferto non solo a un’attività commerciale, ma aun’intera comunità.Questa notte la Gioielleria De Filippis di Apricena è stata nuovamente colpita dai criminali, apoca distanza dal precedente e gravissimo episodio che aveva già scosso profondamente lacittà.Il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, è intervenuto con parole durissime, esprimendorabbia, dolore e vicinanza alla famiglia colpita. “Questa mattina, all’alba, ci sono persone che hanno pianto sulla mia spalla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

nuovo furto alla gioielleria de filippis la posizione del sindaco potenza fuori dalle palle da apricena
© Ilsipontino.net - Nuovo furto alla Gioielleria De Filippis: la posizione del Sindaco Potenza: “Fuori dalle palle da Apricena”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Furto alla gioielleria con l’escavatore, il sindaco sui social: “Racalmuto vive una forte preoccupazione”Nella notte, una gioielleria situata in corso Garibaldi a Racalmuto è stata presa di mira da ladri che hanno utilizzato un escavatore per entrare.

Furto da 500mila euro in gioielleria ad Asti, c’è la svolta: presa la banda del buco nella pareteDopo mesi di indagini, le forze dell'ordine hanno identificato i responsabili del furto di circa 500mila euro avvenuto in una gioielleria di Asti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web