Nuovo corso per la Croce Rossa di Riccione | ufficializzato il team della presidente Zavatta

Dopo le elezioni del 17 maggio, è stato ufficializzato il nuovo consiglio del Comitato di Riccione della Croce Rossa, con la presidente Martina Zavatta e i consiglieri Paola Pellegrino, Giovanni Masia, Marco Buono e Viola Vici.

E si gira pagina. Dopo le elezioni del 17 maggio scorso, che hanno assegnato la presidenza del Comitato di Riccione di Croce Rossa Italiana a Martina Zavatta, sono state ufficializzate anche le nomine a consigliere di Paola Pellegrino, Giovanni Masia e Marco Buono, cui si aggiunge Viola Vici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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