Sono iniziati i lavori per una maxi riqualificazione della viabilità al casello autostradale di Aulla. L’intervento prevede l’installazione di nuove rotatorie per migliorare il flusso di traffico in entrata e in uscita dalla città e dalla Lunigiana. La ristrutturazione interesserà le aree di accesso e uscita dall’autostrada, con l’obiettivo di ottimizzare i percorsi e ridurre i tempi di percorrenza. I lavori sono partiti e continueranno nei prossimi mesi.

Sono iniziati i lavori per la maxi riqualificazione della viabilità del casello autostradale di Aulla, un intervento strategico destinato a cambiare il volto della circolazione in ingresso e uscita dalla città e anche dalla Lunigiana. Il progetto, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture, per un totale di quasi 5 milioni di euro, prevede la realizzazione di due nuove rotatorie per migliorare la sicurezza stradale e fluidificare il traffico tra il casello dell’A15 e le principali direttrici della statale della Cisa. Le opere preparatorie sono già entrate nel vivo: "In una prima fase – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Giovannoni del Comune di Aulla – Salt ha proceduto con il disboscamento dell’area interessata dal cantiere, seguito poi dalla demolizione del vecchio ponte ferroviario dismesso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove rotatorie al casello. Iniziata la riqualificazione

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