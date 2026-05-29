Nuova ciclopedonale e ampliamento del parcheggio | un intervento per accogliere la futura scuola elementare
Il Comune sta realizzando una nuova ciclopedonale e ampliando il parcheggio per la futura scuola elementare di Ponte Nuovo. L’intervento mira a migliorare l’accessibilità e la mobilità nell’area. I lavori sono in corso, con l’obiettivo di rispettare i tempi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La realizzazione di queste infrastrutture è parte di un progetto più ampio dedicato alla nuova scuola.
Mentre si corre contro il tempo per concludere il progetto milionario entro i tempi fissati dal Pnrr, il Comune pensa al futuro utilizzo della scuola elementare di Ponte Nuovo. Arriva un'importante rifacimento dei percorsi ciclopendonali e un ampliamento dei posti auto a disposizione per l'opera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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