Nuova ciclopedonale e ampliamento del parcheggio | un intervento per accogliere la futura scuola elementare

Notizia in breve

Il Comune sta realizzando una nuova ciclopedonale e ampliando il parcheggio per la futura scuola elementare di Ponte Nuovo. L’intervento mira a migliorare l’accessibilità e la mobilità nell’area. I lavori sono in corso, con l’obiettivo di rispettare i tempi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La realizzazione di queste infrastrutture è parte di un progetto più ampio dedicato alla nuova scuola.