A Novara, trenta fedeli riceveranno un mandato come laici al servizio della Chiesa. Questa decisione, annunciata da un rappresentante ecclesiastico, mira a rafforzare il coinvolgimento dei laici nelle attività parrocchiali. I nuovi incarichi sono stati distribuiti tra i partecipanti, senza specificare ruoli o funzioni precise. Non sono stati comunicati dettagli sui cambiamenti nei rapporti tra sacerdoti e laici nelle parrocchie.

? Punti chiave Chi sono i trenta fedeli che riceveranno questi nuovi incarichi?. Come cambieranno i rapporti tra sacerdoti e laici nelle parrocchie?. Perché il vescovo ha ammonito i nuovi ministri sul rischio potere?. Quali compiti specifici dovranno svolgere lettori, accoliti e catechisti?.? In Breve Ministeri conferiti a lettori, accoliti e catechisti secondo direttive Spiritus Domini e Antiquum Ministerium.. Percorso iniziato dieci anni fa in linea con il Sinodo diocesano del 2016.. Nuovi incarichi mirano a integrare i laici nelle dinamiche pastorali delle parrocchie di Novara.. Obiettivo di gestione condivisa tra clero e fedeli per superare logiche di potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara, 30 nuovi laici al servizio della Chiesa: il mandato di Brambilla

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