Una donna delle pulizie è stata denunciata per aver rubato un anello in una gioielleria di Bologna anni fa. La stessa persona, ex collaboratrice domestica, era stata già coinvolta in un furto in un’abitazione della città, dove era stata scoperta dopo aver venduto gioielli rubati. La polizia ha recuperato i beni sottratti durante le indagini. La donna è stata identificata e formalmente accusata di furto e ricettazione.

È stata deferita all’Autorità Giudiziaria per furto in abitazione una ex collaboratrice domestica di Bologna, accusata di aver sottratto gioielli per ragioni economiche. L’indagine è stata avviata dopo che una cittadina ha riconosciuto in vetrina il proprio anello rubato anni prima, esposto in un negozio del centro. Il riconoscimento casuale e la segnalazione alla Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 7 maggio scorso, quando una donna, passeggiando con il marito in via Riva di Reno, ha notato un anello di un noto marchio esposto in una gioielleria del centro di Bologna. La particolare foggia a spirale, tempestata di pietre preziose e dominata da una gemma centrale, ha subito attirato la sua attenzione: era identico a quello che le era stato sottratto nel 2024. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nota in una gioielleria di Bologna l'anello rubatole anni prima, ladra smascherata: è la donna delle pulizie

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