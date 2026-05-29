Nuovi documenti rivelano che l’ex presidente spagnolo avrebbe avuto coinvolgimenti negli affari cinesi, oltre ai precedenti rapporti con il Venezuela. Le indagini si concentrano su presunte attività finanziarie e accordi commerciali stipulati durante il suo mandato, senza che siano stati ancora forniti dettagli specifici o conferme ufficiali. Le rivelazioni si aggiungono a una serie di dossier che hanno già suscitato attenzione pubblica e media, senza che siano stati ufficialmente contestati o smentiti.

Continuano ad uscire dossier scandalosi sulle attività dell’ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero. Gli indizi dell’ultima indagine porta gli inquirenti in Cina. China International Cultural Technology Resources Group CO è il nome dell’impresa che ha usato l’ex leader socialista per chiudere un accordo miliardario del settore petrolifero con il regime del Venezuela. Secondo il quotidiano spagnolo Abc, che ha anticipato le informazioni su questo caso, Rodríguez Zapatero ha ricevuto una comunicazione di questa impresa cinese due settimane dopo aver visitato Pechino. Le conversazioni intervenute dall’Unità di Delinquenza Economica... 🔗 Leggi su Formiche.net

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