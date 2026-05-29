A otto anni dalla morte di una ragazza di 16 anni nel quartiere San Lorenzo, uccisa e stuprata in un edificio abbandonato, si è verificato un episodio simile a Tor Cervara. In questa zona di Roma, sono stati scoperti più di cinquanta luoghi utilizzati per attività illegali. Le autorità hanno individuato un altro edificio abbandonato dove si sono verificati comportamenti illeciti. Nessun dettaglio su eventuali coinvolti o azioni legali è stato fornito.

Otto anni dopo la morte della 16enne Desirée Mariottini, stuprata e uccisa da quattro balordi dentro un tugurio nel quartiere romano San Lorenzo, il drammatico copione si è ripetuto in un altro edificio abbandonato, a Tor Cervara. Questa volta la vittima, una 32enne colombiana, è riuscita a sfuggire ai suoi aguzzini ma dopo aver subito giorni di violenze dentro uno dei tanti palazzi diroccati e occupati che puntellano la mappa della Capitale, zone franche dell'illegalità. A Roma secondo le stime più recenti sono circa 50 gli edifici completamente occupati, tra centri sociali, fabbriche dismesse e palazzine costruite a metà di cui sono rimasti scheletri di cemento, nascondiglio perfetto per chi vive ai margini della società. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Non solo Tor Cervara. Nella Capitale oltre cinquanta i covi dell'illegalità

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