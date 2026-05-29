Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver abbandonato il campo durante la partita contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo a causa di un malessere. La sua uscita è avvenuta quando sembrava ormai vicino il raggiungimento della vittoria. Oltre a lui, altri italiani sono ancora in gara nel torneo, anche se i dettagli sulle loro partite non sono stati specificati.

È inevitabile ripensare alla cocente eliminazione di Jannik Sinner per un malessere in campo nella gara contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo quando ormai il traguardo sembrava vicino. A Parigi, però, sono ben vivi e nitidi i colori dell’Italia grazie alle vittorie di Luciano Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. La vittoria di Arnaldi. Una bella iniezione di fiducia la vittoria di Matteo, 25enne di Sanremo, contro Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. “Sono contento, è stata una partita molto dura, secondo me anche più della prima, ma io l'ho giocata meglio", commenta Arnaldi al termine della gara. Due anni fa, sempre contro il greco, avevo ceduto agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non solo Sinner: chi sono gli italiani ancora in gara al Roland Garros

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

QUANDO GIOCA SINNER CON PELLEGRINO DERBY ITALIANO A ROMA: DOVE E QUANDO VEDERLA IN TV GRATIS

Notizie e thread social correlati

L’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros contro Tabur: chi è l’avversario, quando giocano e dove vedere anche gli altri italiani in Tv e streamingJannik Sinner debutta al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, attualmente al 165° posto nel ranking ATP.

Roland Garros 2026 al via: quando gioca Jannik Sinner, gli italiani in campo e il programma completoIl torneo di Roland Garros 2026 è iniziato, con Jannik Sinner che scenderà in campo il 28 maggio.

Temi più discussi: Roland Garros e non solo, quando Sinner perde contro... il caldo e gli infortuni; A che ora gioca Sinner contro Tabur il 26 maggio al Roland Garros. Dove vederlo in tv; Roland Garros, Sinner e non solo: il 1° turno degli italiani; Sinner ha rivali? Cosa ci si può attendere da Djokovic? Le 5 domande al Roland Garros.

Non solo il malore Sinner, le regole del Roland Garros contro il caldo estremo di Parigi: quando possono fermarsi le partite x.com

Sinner ora ha bisogno solo di Roma e Roland Garros per completare il set di ogni grande titolo ricorrente nel calendario ATP almeno una volta, e ha perso entrambe le finali l'anno scorso contro Alcaraz. reddit

E ora, senza Sinner, chi vince il Roland Garros? Il borsino tra Zverev, Nole, il sogno di Cobolli e...Con Jannik fuori dai giochi e Alcaraz da tempo fuori, a Parigi salta il banco dei pronostici ... msn.com

Jannik Sinner è fuori dal Roland GarrosGiovedì pomeriggio Jannik Sinner ha perso in modo inaspettato e clamoroso al secondo turno del Roland Garros, uno dei principali tornei nel tennis, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 ... ilpost.it