Il legame tra Giovanni Galeone e Massimiliano Allegri è una delle storie più belle e meno raccontate del calcio italiano. Se ne torna a parlare ora, nel momento in cui la scomparsa del vecchio maestro si intreccia con l’arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli — un passaggio che proprio Galeone aveva predetto e confermato. C’è un messaggio che racchiude tutto questo rapporto. Lo ha raccontato Allegri: “ Il mister difficilmente mi scriveva dei messaggi”. Poi, l’anno scorso, senza preavviso, arrivò una frase che Max non si aspettava: “ Ciao Massimiliano — non mi chiamava mai così — non smettere di allenare”. E Allegri ha aggiunto, spiazzato: “ Ed io non avevo mai detto niente di tutto ciò”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Non smettere di allenare”: il messaggio di Galeone ad Allegri

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