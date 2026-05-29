È stato nominato Andrea Bottone come responsabile della sicurezza del porto di Civitavecchia. Bottone, già amministratore unico di Sepi e con precedenti esperienze simili, guiderà la Port Authority Security, la società in house dell’Autorità portuale. La società è presieduta dall’ex vicesindaco, che ha assunto l’incarico a novembre. La nomina di Bottone mira a rafforzare la gestione della sicurezza nel porto.

L’amministratore unico di Sepi, già in precedenza con lo stesso incarico a Pisamo, Andrea Bottone, guiderà la Port Authority Security di Civitavecchia, la società in house dell’ Autorità portuale laziale, presieduta da novembre dall’ex vicesindaco Raffaele Latrofa. Bottone, che manterrà anche l’incarico in Sepi è stato scelto sula base di una selezione pubblica con sei candidati e il suo incarico durerà per ora un anno con possibile rinnovo per altri due. L’indennità prevista per il nuovo incarico, che lo vedrà impegnato a Civitavecchia, un giorno a settimana, è di 39mila euro lordi. La società portuale ha il compito di svolgere i servizi di sicurezza verso gli utenti portuali e ha chiuso l’esercizio 2025 con una perdita già ripianata con i fondi di riserva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nominato Andrea Bottone per la sicurezza del porto: "Competente e di fiducia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pas Srl, nominato il nuovo Amministratore Unico, Andrea Bottone guiderà la società in house dell'AdSPIl 27 maggio, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ha firmato il decreto di nomina di Andrea Bottone come nuovo Amministratore Unico di...

Andrea Esposito (Confindustria): “Benevento in B, iniezione di fiducia che alimenta la coesione e il futuro del Sannio”La promozione del Benevento Calcio in serie B è stata ufficializzata dopo la vittoria nello scontro diretto con la squadra rivale.

Argomenti più discussi: Pas Srl, nominato il nuovo Amministratore Unico, Andrea Bottone guiderà la società in house dell’AdSP; Nominato Andrea Bottone per la sicurezza del porto: Competente e di fiducia; Andrea Bottone guiderà PAS come nuovo Amministratore Unico; Pas Srl, nominato il nuovo Amministratore Unico, Andrea Bottone guiderà la società in house dell’AdSP.

Pas Srl, nominato il nuovo Amministratore Unico: è Andrea Bottone buff.ly/vv1aDjO x.com

Pas Srl, nominato il nuovo Amministratore Unico, Andrea Bottone guiderà la società in house dell’AdSPIl presidente dell'AdSP Raffaele Latrofa ha firmato il decreto di nomina del nuovo Amministratore Unico della società in house Port Authority Security S.r.l. Il nuovo vertice della società è il Dott. adnkronos.com