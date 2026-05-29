Nomina autorità di Audit la Cisl Fp Sicilia | Il governo regionale umilia di nuovo la dirigenza interna
La Cisl Fp Sicilia ha criticato la decisione del governo regionale di consentire a dirigenti interni ed esterni di assumere incarichi di dirigente generale dell’Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea. La sigla sindacale ha definito questa scelta come un’umiliazione per la dirigenza interna. La nomina dell’autorità di audit viene quindi aperta a tutte le figure professionali senza limitazioni specifiche.
La Cisl Fp Sicilia esprime durissima condanna per l’ennesima decisione del Governo regionale di riaprire indistintamente a dirigenti interni ed esterni il conferimento dell’incarico di dirigente generale dell’Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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