Nizza salvo | 4?1 al Saint?Étienne e permanenza in Ligue 1 dopo una stagione da incubo
Il Nizza ha battuto 4-1 lo Saint-Étienne nello spareggio di ritorno, assicurandosi la permanenza in Ligue 1. La squadra ha ottenuto la promozione dopo aver vinto anche l’andata, confermando la sua presenza nel massimo campionato francese. Lo Saint-Étienne, invece, retrocede in Ligue 2. La sfida si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con il Nizza che ha dominato dall’inizio alla fine.
Spareggio decisivo: il Nizza vince la sfida 4?1 e salva la sua presenza in Ligue 1, Saint?Étienne ancora in seconda serie. L’ultimo atto della Ligue 1 si chiude con la salvezza del Nizza, che vince lo spareggio e condanna il Saint?Étienne a un’altra stagione in seconda divisione. All’Allianz Riviera, in un clima surreale senza tifosi, i rossoneri si impongono 4?1 nel ritorno dopo lo 0?0 dell’andata, evitando così la retrocessione al termine di una stagione estremamente deludente. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La gara si accende nella ripresa: vantaggio firmato da Clauss, pareggio di Davitashvili a undici minuti dalla fine e finale dominato dal Nizza con le reti di Buodache e la doppietta di Wahi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Si parla di: Europeo U17. Azzurrini di carattere: 1-0 alla Francia. Franceschini: Importante vincere al debutto; Europei U17, Italia-Francia: pronostico e probabili formazioni.