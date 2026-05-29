Nizza salvo | 4?1 al Saint?Étienne e permanenza in Ligue 1 dopo una stagione da incubo

Notizia in breve

Il Nizza ha battuto 4-1 lo Saint-Étienne nello spareggio di ritorno, assicurandosi la permanenza in Ligue 1. La squadra ha ottenuto la promozione dopo aver vinto anche l’andata, confermando la sua presenza nel massimo campionato francese. Lo Saint-Étienne, invece, retrocede in Ligue 2. La sfida si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con il Nizza che ha dominato dall’inizio alla fine.