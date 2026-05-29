La Borsa di Tokyo ha chiuso con un rialzo, raggiungendo 65.214 punti, in seguito alle notizie di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. La riapertura dello Stretto di Hormuz, importante via di transito energetico, ha alimentato aspettative di stabilità nei prezzi del petrolio. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, lo yen si è mantenuto stabile rispetto alle altre valute.

? Domande chiave Come influirà la riapertura dello Stretto di Hormuz sui prezzi energetici?. Perché lo yen resta stabile nonostante le tensioni in Medio Oriente?. Cosa spinge gli investitori a puntare sul Nikkei in questo momento?. Quali conseguenze avrà la tregua USA-Iran sulla stabilità dei mercati asiatici?.? In Breve Nikkei sale dello 0,81% raggiungendo quota 65.214,93 nella sessione del 29 maggio 2026.. Yen stabile a 159,20 rispetto al dollaro e a 185,60 rispetto all'euro.. Possibile riapertura dello Stretto di Hormuz per garantire i flussi energetici globali.. Tregua USA-Iran potrebbe attenuare la pressione sui prezzi delle materie prime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikkei vola a 65.214: l’ottimismo per la tregua USA-Iran spinge Tokyo

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