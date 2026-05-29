A Capaccio Paestum il consiglio comunale ha deciso di non procedere allo scioglimento per mafia. I consiglieri hanno criticato le dichiarazioni di allarmismo politico, evidenziando che non ci sono elementi sufficienti per tale misura. La decisione è stata presa dopo un confronto tra le parti, senza che siano emersi fatti concreti che giustifichino lo scioglimento. La discussione ha evidenziato tensioni tra le forze politiche locali.

A Capaccio Paestum nessuno scioglimento per mafia: i consiglieri attaccano l’allarmismo politico e chiedono rispetto per la comunità La nota dei consiglieri comunali Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza: “C’è chi ha costruito consenso sulla paura e sul sospetto. Oggi la verità ristabilisce i fatti e smaschera propaganda e sciacallaggio politico” “Alla luce delle notizie emerse nelle ultime ore, e dalle dichiarazioni del sindaco Paolino, è doveroso ristabilire la verità e fermare definitivamente il clima di speculazione politica che per mesi ha avvelenato il dibattito pubblico cittadino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Niente scioglimento a Capaccio: scontro politico e polemiche

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