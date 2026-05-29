Nidi Valdera | graduatoria definitiva attenzione alla scadenza del 5 giugno
È stata pubblicata la graduatoria definitiva per i Nidi Valdera. La scadenza per eventuali aggiornamenti o contestazioni è il 5 giugno. Per non perdere il posto assegnato, bisogna rispettare le procedure indicate, mentre per mantenere il diritto al buono regionale è necessario seguire le istruzioni fornite e inviare eventuali documenti richiesti entro i termini stabiliti.
? Punti chiave Come evitare la perdita automatica del posto assegnato?. Cosa fare per non perdere il diritto al buono regionale?. Perché l'accettazione del posto non garantisce il servizio nanna?. Quando scattano le scadenze per le domande di agevolazione economica?.? In Breve Accettazione o rinuncia obbligatoria tramite portale entro il 5 giugno 2026.. Domande per il buono regionale Toscana tra il 4 e il 26 giugno 2026.. Servizio nanna soggetto a conferma separata per disponibilità posti limitata.. Mancata risposta digitale entro il termine comporta decadenza automatica del posto.. L’Unione Valdera ha pubblicato giovedì 28 maggio la graduatoria definitiva per l’accesso ai nidi d’infanzia relativi all’anno educativo 20262027. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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