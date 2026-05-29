Nidi Valdera | graduatoria definitiva attenzione alla scadenza del 5 giugno

Notizia in breve

È stata pubblicata la graduatoria definitiva per i Nidi Valdera. La scadenza per eventuali aggiornamenti o contestazioni è il 5 giugno. Per non perdere il posto assegnato, bisogna rispettare le procedure indicate, mentre per mantenere il diritto al buono regionale è necessario seguire le istruzioni fornite e inviare eventuali documenti richiesti entro i termini stabiliti.