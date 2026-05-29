Nicosia Accademia Belle Arti di Catania | In-genium momento di ricerca e sperimentazione'
Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "In-genium è un progetto che ha avuto una lunga gestazione. Nasce da alcune discussioni tra fotografi che abbiamo selezionato eCarlo Nicosia (Institutional Relations, Communication & Sustainability VP della Maire), in una interlocuzione continua per portare a casa qualcosa di nuovo e innovativo. Abbiamo deciso di mettere insieme le tre Accademie di Belle Arti più importanti e innovative con un gruppo di lavoro, così da sviluppare un pensiero utilizzando lettura, scrittura e storia e poi, nello stesso cenacolo, abbiamo fatto in modo che tra 15 persone potesse nascere il miracolo. Abbiamo creato 3 squadre e a ognuno di noi è stato affidato un compito. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Scalisi (Accademia Belle Arti): "In-genium progetto visionario che mette insieme passato e presente"Un progetto chiamato In-genium, presentato dall'Accademia delle Belle Arti, combina elementi del passato e del presente.
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Giovedì 28 maggio alle ore 17.30 all’Oratorio dei Pretoni dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, la Fondazione Palazzo Strozzi in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Firenze presentano Educare all’arte, educare con l’arte. Mark Rothko e l'educazio facebook