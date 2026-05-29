Neymar ha due settimane per rimettersi in forma per i Mondiali | il Brasile fissa una data

Neymar ha due settimane di tempo per tornare in forma dopo aver subito una lesione di secondo grado al polpaccio. Il giocatore salterà le due amichevoli con la nazionale, che ha fissato questa scadenza come termine massimo per il suo recupero. La squadra ha dato un ultimatum per valutare la sua condizione prima dei Mondiali.

Neymar ha due settimane di tempo per recuperare dalla lesione di secondo grado al polpaccio: salterà le due amichevoli con il Brasile che gli ha dato un ultimatum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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