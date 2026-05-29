Nell' Alto Garda riparte oggi il servizio Bus&Go

Da trentotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi, 29 maggio, riprende il servizio di trasporto sostenibile a chiamata “Bus&Go” nell’Alto Garda. Il servizio collega Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole ed è attivo fino al 31 dicembre.

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Da oggi, venerdì 29 maggio, sull’Alto Garda trentino torna in funzione “Bus&Go”, il servizio di trasporto sostenibile a chiamata attivo fino al 31 dicembre per collegare Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole.Le navette, che l’anno scorso sono state utilizzate da 56mila turisti, saranno attive tutti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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