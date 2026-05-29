Nel nuovo Parco di Porta Nord oltre 100 alberi piantumati sono già morti

Da latinatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel nuovo Parco di Porta Nord, oltre 100 alberi piantati sono già morti o in gravi condizioni. La causa principale sembra essere una scelta inadeguata delle specie rispetto al tipo di terreno e una manutenzione insufficiente. Le piante, alcune delle quali già secche, evidenziano problemi di adattamento e cura fin dai primi mesi dopo la piantumazione. La situazione è stata confermata da un sopralluogo effettuato sul sito.

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Alberi morti, o in grave sofferenza, con carenze relative alla scelta delle piante rispetto al tipo di terreno e alla manutenzione delle stesse. È la situazione del parco di Porta Nord a Latina, inaugurato nell’ottobre 2024, esaminata nella commissione Trasparenza del Comune. La discussione si è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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