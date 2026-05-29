Gli Spurs hanno battuto gli Oklahoma City Thunder 118-91 davanti ai propri tifosi, portando la serie di finale della Western Conference a gara-7. La partita si è svolta all’AT&T Center, con San Antonio che ha dominato dall’inizio alla fine. La sfida decisiva si disputerà sabato sera in casa dei Thunder, con il punteggio complessivo ora in parità, 3-3.

San Antonio rimanda tutto a gara-7 e lo fa nel modo più netto possibile. Gli Spurs travolgono Oklahoma City 118-91 davanti al pubblico dell’AT&T Center, riportando in equilibrio la finale della Western Conference sul 3-3 e rinviando il verdetto alla sfida decisiva di sabato sera in casa dei Thunder. Grande protagonista ancora una volta Victor Wembanyama, dominante con 28 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate in una partita controllata dai texani praticamente dall’inizio alla fine. Dopo la pesante sconfitta incassata in gara-5, San Antonio reagisce con intensità e aggressività difensiva, trovando subito ritmo grazie al proprio fenomeno francese. Wembanyama apre la gara con due triple consecutive e una stoppata su Shai Gilgeous-Alexander nei primi novanta secondi, indirizzando immediatamente il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (29 maggio): San Antonio travolge OCT e va a gara-7

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

NBA, i risultati della notte (21 maggio): OKC si riscatta in gara-2 e pareggia la serie con San AntonioNella notte si sono disputate le partite della finale della Western Conference, con OKC che ha vinto in gara-2 e pareggiato la serie contro San...

NBA, i risultati della notte (19 maggio): i San Antonio Spurs piegano i Thunder dopo due overtime nella gara-1 delle semifinali di ConferenceNella notte si sono disputate le prime gare delle semifinali di Conference della NBA, con i San Antonio Spurs che hanno affrontato gli Oklahoma City...

Temi più discussi: OKC batte San Antonio in gara-5 e vede le Finals; Gigantesco Wemby: 41 punti e San Antonio si prende gara-1 contro OKC al secondo supplementare; NBA, i risultati della notte (19 maggio): i San Antonio Spurs piegano i Thunder dopo due overtime nella gara-1 delle finali di Conference; Jr. NBA/Jr. WNBA FIP U13, i risultati della prima giornata.

Playoff NBA, risultati della notte: OKC sbanca San Antonio e riprende il fattore campo #SkySportBasket #NBA x.com

Ufficiali per la Partita 3 contro San Antonio: Capo squadra (#8) Marc Davis, Arbitro: (#61) Courtney Kirkland, Umpire (#64) Justin Van Duyne e Alternato: (#36) Brent Barnaky reddit

NBA, i risultati della notte (27 maggio): i Thunder vincono gara-5 contro gli Spurs e vanno sul 3-2Gli Oklahoma City Thunder rispettano nuovamente il fattore campo nella gara-5 delle finali per la Eastern Conferencedei playoff NBA 2026 battendo i San ... oasport.it

Playoff NBA, i risultati della notte: OKC non sbaglia, i Thunder a un passo dalle FinalsLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: OKC non sbaglia, i Thunder a un passo dalle Finals ... sport.sky.it