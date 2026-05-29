È stata istituita una nuova Scuola di Educazione Civica, con un’area dedicata agli Esteri guidata da un esperto. La scuola si propone di formare futuri decisori pubblici e diplomati, coinvolgendo professionisti del settore. Non sono stati comunicati dettagli su come questa iniziativa influenzerà le decisioni dei prossimi governi italiani. La formazione si focalizza su aspetti di diplomazia e relazioni internazionali, senza ulteriori specifiche sui programmi o sui docenti coinvolti.

? Domande chiave Come influenzerà questa scuola le decisioni dei futuri governi italiani?. Chi sono gli esperti che guideranno il percorso di diplomazia?. Perché il programma include lezioni di cerimoniale e buone maniere?. Cosa accadrà durante il primo appuntamento strategico del 30 giugno?.? In Breve Gian Marco Centinaio, Silvia Fregolent, Giorgio Mulè e Fabio Rampelli presenziano alla presentazione.. Primo appuntamento sulla diplomazia e interesse nazionale fissato per il 30 giugno.. Programma formativo include sessioni su cerimoniale istituzionale, buone maniere e geopolitica.. Progetto mira a creare un'Agenda Paese per orientare le decisioni dei governi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nasce la Scuola di Educazione Civica: Lucarella guida l’area Esteri

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