Nasce in casa per non fare coda | Ismaele anticipa pure l’ambulanza

Da lortica.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un parto improvviso si è verificato in una abitazione nel Valdarno, con i soccorsi che sono intervenuti mentre il bambino era già nato. Il servizio di emergenza ha trovato la scena quasi completata, con l'ambulanza chiamata in anticipo e pronta sul posto. L'evento ha evitato l'attesa di un trasferimento in ospedale, e il neonato e la madre sono stati assistiti sul luogo. Nessun dettaglio su eventuali complicazioni o identità delle persone coinvolte.

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Parto lampo nel Valdarno, il 118 trova tutto quasi fatto SAN GIOVANNI VALDARNO – C’è chi per nascere aspetta il momento giusto e chi invece decide di fare come gli pare. Ismaele, secondogenito di Carmen e Yaya, ha scelto la seconda opzione e martedì pomeriggio ha inaugurato la sua carriera da testardo venendo al mondo direttamente nel bagno di casa, senza passare dal via e soprattutto senza passare dall’ospedale. Tutto è iniziato verso le 16.30, quando Carmen ha capito che il piccolo aveva fretta. Una fretta che, a quanto pare, non contemplava semafori, parcheggi, accettazioni e moduli da firmare. Nel tempo necessario a chiamare la nonna Antonietta e il 118, Ismaele aveva già deciso che la sua sala parto sarebbe stata il bagno di casa. 🔗 Leggi su Lortica.it

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