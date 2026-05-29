Nasce il sito che ripercorre la storia recente di Valmadrera
È stato lanciato un nuovo sito web dedicato alla storia, alla cultura e alla vita quotidiana di Valmadrera. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di residenti legati alla leva del 1953, ma il progetto è stato pensato come patrimonio aperto a tutta la comunità. Il sito ripercorre eventi e ricordi recenti del paese, offrendo uno spazio digitale accessibile a chiunque voglia approfondire il passato locale.
Nasce a Valmadrera un nuovo spazio digitale dedicato alla storia, alla cultura e alla vita quotidiana del paese per iniziativa di un gruppo di valmadreresi legati alla leva del 1953, ma pensato fin dall’inizio come patrimonio aperto all’intera comunità. Si tratta di amarcordvalmadrera53. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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