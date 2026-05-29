Nasce a Parma Scuola Bottega progetto contro la dispersione scolastica

Non sono mai stato bravo a studiare in una stanza piena di persone, ma qui, con pochi compagni, è cambiato tutto. Ho scoperto come concentrarmi” racconta Destiny, che sta per prendere la Licenza Media. Ha frequentato un anno di Scuola Bottega, una sperimentazione per il territorio di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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