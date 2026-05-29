Nel campionato 2025-26, alcuni giocatori del Napoli hanno registrato le valutazioni più alte e più basse in termini di fantamedia. La classifica comprende le performance individuali, evidenziando chi si è distinto positivamente e chi ha deluso nelle valutazioni complessive. Le valutazioni sono state assegnate in base alle prestazioni durante le partite e sono state raccolte e analizzate per determinare i migliori e i peggiori in questa stagione.

Gli infortuni hanno accompagnato il Napoli per tutta la stagione, decimando praticamente ogni reparto della squadra. Nonostante le tante difficoltà, però, gli azzurri sono riusciti a chiudere il campionato al secondo posto, alle spalle dell’Inter, senza mai mettere in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Antonio Conte, è tempo di bilanci anche in ottica Fantacampionato Gazzetta. Ecco allora chi sono stati i protagonisti in positivo e in negativo della stagione azzurra: i tre migliori e i tre peggiori per fantamedia tra i giocatori andati a voto in almeno 10 partite, portieri esclusi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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