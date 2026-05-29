Un membro della Flotilla ha denunciato violenze al porto, affermando che non si permette l’ingresso a Kyiv. Durante un’operazione in acque internazionali, alcuni membri sono stati aggrediti. La denuncia riguarda anche il possibile impatto dell’ingresso dell’Ucraina nell’UE, che potrebbe bloccare le decisioni di Bruxelles. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle circostanze specifiche dell’incidente.

? Punti chiave Chi sono i membri della Flotilla aggrediti nelle acque internazionali?. Perché l'ingresso dell'Ucraina nell'UE potrebbe paralizzare le decisioni di Bruxelles?. Come influirà la fine del conflitto sul prezzo del gas in Italia?. Quali sono le responsabilità dei militari per le violenze al porto?.? In Breve Incontro al Senato con la relatrice speciale ONU Francesca Albanese. Critica al governo per mancata posizione sulle sanzioni verso l'ONU. Rischio paralisi decisionale UE per l'ingresso dell'Ucraina e diritto di veto. Necessità di riprendere acquisti di gas dalla Russia per bilanci energetici italiani.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Carotenuto denuncia violenze al porto: “No all’ingresso di Kyiv

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