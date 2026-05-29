Napoli appuntamento a due | Lucia e Renato confermano la sintonia dopo il GF VIP

Lucia e Renato si sono incontrati di nuovo dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello VIP. I due hanno confermato di mantenere un rapporto stretto, senza ulteriori dettagli sulla natura della loro relazione. L'incontro è avvenuto in un luogo pubblico e le immagini mostrano una conversazione tranquilla tra loro. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali sviluppi futuri o altre notizie relative alla loro situazione.

L’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP sembrava la fine di una storia iniziata sotto i riflettori. Invece Lucia Ilardo e Renato Biancardi stanno scrivendo il capitolo successivo, lontano dalle telecamere e a Napoli. I due sono stati avvistati insieme in un noto locale partenopeo, e i social hanno subito raccolto il momento. Protagonista della serata un gesto semplice ma carico di significato: Renato ha voluto dedicare a Lucia il piatto che stavano per consumare. Sul risotto è comparso il suo nome, “Lucia”, scritto con una crema e incorniciato da cuoricini. Poi la posa, il bacio di accompagnamento e lo scatto condiviso online. Dal reality alla realtà Quello che dentro al GF VIP molti avevano etichettato come “flirt costruito” oggi trova continuità fuori. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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