Nameless Festival e non solo | gli eventi per vivere il lungo ponte

Il lungo ponte vedrà un clima caldo e soleggiato, con molte attività in programma. Tra gli eventi principali ci sono il Nameless Festival, che richiama numerosi appassionati, e altre iniziative distribuite sul territorio. Il fine settimana offrirà diverse occasioni di svago per chi deciderà di approfittarne. La presenza di eventi distribuiti lungo tutto il periodo prolunga la possibilità di partecipare a diverse iniziative.

Il weekend sarà gradevole, ancorché caldo, dal punto di vista meteorologico. Numerosi come sempre gli eventi in programma. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 29 maggio a domenica 31 maggio a Lecco e provincia, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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