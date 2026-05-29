Muore in casa per un colpo di pistola il giorno del compleanno il racconto della compagna | Me la stava mostrando

Notizia in breve

Un uomo di 65 anni è morto a casa dopo essere stato colpito da un colpo di pistola. La compagna ha riferito che l’uomo stava mostrando l’arma al momento dell’incidente. È accaduto nel Mantovano nel giorno del suo compleanno. La pistola si è accidentalmente sparata, causando la morte dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine.