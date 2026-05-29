La Commissione europea ha multato con 200 milioni di euro una piattaforma di e-commerce cinese. La sanzione è stata inflitta per violazione del Digital Services Act e riguarda presunti rischi per la sicurezza dei consumatori. La piattaforma è controllata da una società quotata al Nasdaq e operante nel settore digitale. La multa rappresenta una delle maggiori applicate finora nell’ambito delle norme sui servizi digitali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità europee.

Temu ha ricevuto una multa da 200 milioni di euro dalla Commissione europea. La piattaforma cinese di e-commerce, controllata dalla Pdd Holdings e quotata al Nasdaq, è stata sanzionata per violazione del Digital Services Act. Si tratta della contravvenzione dall’importo più alto inflitta finora dalla Commissione per violazione del Dsa, superando di gran lunga i 120 milioni comminati a X lo scorso dicembre. Secondo l’esecutivo europeo, l’azienda non ha «identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla vendita di prodotti illegali offerti sulla sua piattaforma e il conseguente danno per i consumatori nell’Unione europea». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Multa europea da 200 milioni per Temu: «Rischi per la sicurezza dei consumatori»

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Temu multata dallUnione Europea: sanzione da 200 milioni di euro

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