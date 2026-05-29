Multa a Temu da 200 milioni | in vendita sul sito cinese giocattoli pericolosi e caricabatterie difettosi
La Commissione europea ha multato con 200 milioni di euro il sito cinese Temu per aver venduto giocattoli e caricabatterie difettosi e potenzialmente dannosi per la salute. La sanzione è stata decisa in base al Digital Services Act, che monitora la sicurezza dei prodotti venduti online. Sono stati riscontrati rischi legati alla pericolosità di alcuni articoli distribuiti attraverso la piattaforma, che ha continuato a offrire questi prodotti nonostante le segnalazioni.
Il sito è stato multato dalla Commissione europea per la pericolosità di alcuni prodotti, potenzialmente nocivi per la salute ai sensi del Digital Services Act. 🔗 Leggi su Fanpage.it
EU Fines Temu €200 Million | Illegal Products Probe | Pressure Grows On Chinese Retailer
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Temu, sanzione da 200 milioni: rischi per prodotti illegali sul sitoUn'azienda di e-commerce è stata multata per 200 milioni di euro a causa della vendita di prodotti illegali e non sicuri.
Temi più discussi: Multa Ue a Temu da 200 milioni, 'rischio di prodotti illegali online'; Multa della Commissione Ue a Temu da 200 milioni per prodotti illegali e non conformi; L’Europa multa Temu per 200 milioni: Rischi per la sicurezza dei consumatori; Temu multata per 200 milioni: Prodotti illegali e rischi per i consumatori.
@EU_Commission ha imposto una multa di €200 milioni a Temu ai sensi del Digital Services Act (DSA), per non aver identificato, analizzato e valutato i rischi sistemici derivanti dalla vendita di prodotti illegali sulla sua piattaforma ? link.europa.eu/YFcf6y x.com
La Commissione Europea ha appena annunciato di aver inflitto a Temu una multa da 200 milioni di euro facebook
La Commissione Europea multa Temu di 200 milioni di euro per violazione del Digital Services Act reddit
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