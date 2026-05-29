Multa a Temu da 200 milioni | in vendita sul sito cinese giocattoli pericolosi e caricabatterie difettosi

Notizia in breve

La Commissione europea ha multato con 200 milioni di euro il sito cinese Temu per aver venduto giocattoli e caricabatterie difettosi e potenzialmente dannosi per la salute. La sanzione è stata decisa in base al Digital Services Act, che monitora la sicurezza dei prodotti venduti online. Sono stati riscontrati rischi legati alla pericolosità di alcuni articoli distribuiti attraverso la piattaforma, che ha continuato a offrire questi prodotti nonostante le segnalazioni.