Multa a Temu da 200 milioni | in vendita sul sito cinese giocattoli pericolosi e caricabatterie difettosi

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Commissione europea ha multato con 200 milioni di euro il sito cinese Temu per aver venduto giocattoli e caricabatterie difettosi e potenzialmente dannosi per la salute. La sanzione è stata decisa in base al Digital Services Act, che monitora la sicurezza dei prodotti venduti online. Sono stati riscontrati rischi legati alla pericolosità di alcuni articoli distribuiti attraverso la piattaforma, che ha continuato a offrire questi prodotti nonostante le segnalazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il sito è stato multato dalla Commissione europea per la pericolosità di alcuni prodotti, potenzialmente nocivi per la salute ai sensi del Digital Services Act. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

EU Fines Temu €200 Million | Illegal Products Probe | Pressure Grows On Chinese Retailer

Video EU Fines Temu €200 Million | Illegal Products Probe | Pressure Grows On Chinese Retailer

Notizie e thread social correlati

Temu riceve multa da 200 milioni di euro dall'Ue, l'e-commerce cinese avrebbe venduto prodotti illegaliL’Unione Europea ha multato con 200 milioni di euro l’e-commerce cinese Temu, accusata di aver venduto prodotti illegali.

Temu, sanzione da 200 milioni: rischi per prodotti illegali sul sitoUn'azienda di e-commerce è stata multata per 200 milioni di euro a causa della vendita di prodotti illegali e non sicuri.

Temi più discussi: Multa Ue a Temu da 200 milioni, 'rischio di prodotti illegali online'; Multa della Commissione Ue a Temu da 200 milioni per prodotti illegali e non conformi; L’Europa multa Temu per 200 milioni: Rischi per la sicurezza dei consumatori; Temu multata per 200 milioni: Prodotti illegali e rischi per i consumatori.

temu da multa a temu daTemu si è beccata una multa da 200 milioni dalla Commissione europea perché non fa abbastanza per bloccare la vendita di prodotti illegaliBruxelles contesta alla piattaforma una valutazione insufficiente dei rischi legati alla presenza di prodotti illegali o non sicuri e alla loro possibile diffusione tra gli utenti europei ... wired.it

temu da multa a temu daTemu, multa da 200 milioni di euro dall’Ue per il ‘mistery shopping’. Di che cosa si trattaTemu ha ricevuto una multa di 200 milioni di euro dalla Commissione Ue per il rischio di vendita online di prodotti illegali La Commissione Ue ha inflitto una sanzione di 200 milioni di euro a Temu ai ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web