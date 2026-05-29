Nel Gran Premio d’Italia, Bezzecchi guida la classifica generale, con Martin a 15 punti di distanza. La gara si svolge nel Mugello, dove si affrontano anche Bagnaia e altri piloti. Martin cerca di ridurre il divario, mentre Bagnaia punta a mantenere il suo dominio sul circuito. La competizione vede sfide tra i piloti per aumentare o conservare posizioni in classifica. La corsa prosegue con attenzione su chi riuscirà a prevalere nel tracciato toscano.

? Domande chiave Come potrà Martin recuperare i 15 punti di distacco da Bezzecchi?. Chi riuscirà a interrompere il dominio di Bagnaia sul Mugello?. Quali sono le reali condizioni fisiche di Marc Marquez dopo l'intervento?. Cosa accadrà alla classifica mondiale se Bezzecchi vincerà ancora in casa?.? In Breve Martin insegue Bezzecchi con 15 punti di distacco dopo i ritiri in Catalogna.. Bagnaia punta al bis dopo le vittorie casalinghe del 2022, 2023 e 2024.. Marquez testa la condizione fisica dopo gli interventi e la caduta a Le Mans.. Programmazione weekend dal 29 al 31 maggio con gara MotoGP domenica alle 14:00.. Il Gran Premio d’Italia si... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mugello sfida Bezzecchi: Martin insegue il leader nel GP d’Italia

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