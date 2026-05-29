Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario su uno dei fine settimana più attesi dell’intera stagione. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Lo splendido scenario del tracciato del Mugello farà da palcoscenico per una tappa di estrema importanza del calendario tra piloti che si voglio confermare, altri che vogliono rifarsi, assenti e rientranti. In poche parole un mix davvero peculiare. Coloro che vogliono confermarsi, ovviamente, sono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Coloro che vogliono rifarsi sono Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Gli assenti, ovviamente, Alex Marquez e Johann Zarco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, scatta il fine settimana del Mugello. Gli italiani sfidano il rientrante Marc Marquez

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