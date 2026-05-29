MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Italia 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani al Mugello si svolgeranno le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2026. La giornata, prevista per sabato 30 maggio, vedrà i piloti impegnati sul circuito toscano, che ospita la settima tappa del campionato mondiale MotoGP. Le sessioni saranno trasmesse in diretta su TV8 e Sky, con orari ancora da confermare.

Domani, sabato 30 maggio, il meraviglioso circuito del Mugello ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto per un nuovo capitolo della sfida tra Aprilia e Ducati, ad oggi le due moto più competitive in griglia, senza sottovalutare chiaramente eventuali outsider. Marco Bezzecchi si presenta al primo dei due eventi italiani in calendario da leader del campionato nella classe regina nonostante il brutto weekend di Barcellona con un vantaggio di 15 punti sul compagno di squadra Jorge Martin, 26 sul ducatista romano Fabio Di Giannantonio e 50 sulla KTM di Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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