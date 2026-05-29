MotoGP oggi in tv GP Italia 2026 | orari 29 maggio streaming programma TV8 e Sky

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si svolge venerdì 29 maggio, con la prima giornata di prove libere del settimo round del 2026. La manifestazione si svolge sul circuito italiano e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky. Gli orari delle sessioni di prove libere sono stati comunicati e le prove si svolgeranno nel corso della giornata.

Venerdì 29 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Italia, settimo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Mugello, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da pochi punti, a vantaggio del romagnolo. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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