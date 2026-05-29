Al Mugello torna in pista Marquez nel settimo round del Mondiale MotoGP 2026. La gara si svolge nel fine settimana con orari e programma già definiti. Gli appassionati attendono il ritorno del pilota spagnolo, che ha saltato alcune tappe precedenti. La gara è prevista nel calendario del weekend, con qualifiche e prove libere distribuite nei giorni di gara. Nessuna altra notizia sulla partecipazione di altri piloti o eventuali incidenti.

Si alza il sipario sul Gran Premio d’Italia, settimo atto del Mondiale MotoGP 2026. Il Mugello, un vero e proprio tempio di emozioni e velocità, ospita un weekend che promette scintille: gli italiani vogliono fare bene a casa loro, ma tutti gli occhi saranno puntati su Marc Marquez, rientrante dopo lo stop per infortunio. In classifica comanda Marco Bezzecchi (142 punti), seguito da Jorge Martin (127) e Fabio Di Giannantonio (116). Dall’alto, Bezzecchi vuole confermare il primato davanti al suo pubblico, mentre l’attuale bronzo del Mondiale cerca continuità dopo il successo a Barcellona. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - MotoGP, il weekend del Mugello: Marquez torna e dà battaglia. Programma e orari

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