MotoGP GP Italia 2026 | Bagnaia torna re del Mugello?

Da ilgiornaledigitale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Mondiale 2026 di MotoGP, Aprilia domina con i piloti italiani. Marco Bezzecchi guida la classifica con 142 punti, seguito da Jorge Martin con 127 e Fabio Di Giannantonio con 116, grazie alla vittoria a Barcellona. La stagione prosegue con il GP Italia al Mugello, dove si attende il ritorno di Bagnaia, che ha già vinto in passato su questo circuito.

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Il Mondiale 2026 parla aprilia e parla italiano. Marco Bezzecchi guida la classifica con 142 punti, davanti al compagno di squadra Jorge Martin (127) e a Fabio Di Giannantonio, che a Barcellona ha firmato la vittoria più bella della sua carriera ed è risalito a quota 116. In questo scenario la MotoGP arriva al Mugello per il Gran Premio d’Italia, settimo round della stagione, in un weekend che per Ducati vale doppio: tra le colline toscane la Casa di Borgo Panigale festeggia i 100 anni dalla fondazione, avvenuta il 4 luglio 1926, con una livrea speciale per il Ducati Lenovo Team. E la domanda è una sola: Pecco Bagnaia riuscirà a tornare il re di casa? Il Mugello, le montagne russe della Toscana. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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