Nel Mondiale 2026 di MotoGP, Aprilia domina con i piloti italiani. Marco Bezzecchi guida la classifica con 142 punti, seguito da Jorge Martin con 127 e Fabio Di Giannantonio con 116, grazie alla vittoria a Barcellona. La stagione prosegue con il GP Italia al Mugello, dove si attende il ritorno di Bagnaia, che ha già vinto in passato su questo circuito.

Il Mondiale 2026 parla aprilia e parla italiano. Marco Bezzecchi guida la classifica con 142 punti, davanti al compagno di squadra Jorge Martin (127) e a Fabio Di Giannantonio, che a Barcellona ha firmato la vittoria più bella della sua carriera ed è risalito a quota 116. In questo scenario la MotoGP arriva al Mugello per il Gran Premio d’Italia, settimo round della stagione, in un weekend che per Ducati vale doppio: tra le colline toscane la Casa di Borgo Panigale festeggia i 100 anni dalla fondazione, avvenuta il 4 luglio 1926, con una livrea speciale per il Ducati Lenovo Team. E la domanda è una sola: Pecco Bagnaia riuscirà a tornare il re di casa? Il Mugello, le montagne russe della Toscana. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - MotoGP, GP Italia 2026: Bagnaia torna re del Mugello?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, Pecco Bagnaia ai box Ducati dopo la caduta nel GP Francia (Le Mans): la rabbia del pilota

Notizie e thread social correlati

MotoGP a Mugello: programma e sfide tecniche del GP d’ItaliaAl Mugello si disputa il Gran Premio d’Italia di MotoGP, con piloti pronti ad affrontare un circuito noto per le sue curve veloci e lunghi rettilinei.

MotoGP, GP Italia 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streamingIl Gran Premio del Mugello 2026 di MotoGP inizia oggi, con la gara trasmessa in diretta su TV8 e in streaming su NOW e Sky Go.

Temi più discussi: MotoGP al Mugello: programma e orari del GP d'Italia; MotoGp, è il weekend del Mugello: Bezzecchi sogna il quarto successo | Gli orari e dove vedere in tv il Gp d'Italia; MotoGP, GP Italia 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 29-31 maggio al Mugello; Orari TV GP Italia 2026: il Mugello in diretta su Sky e TV8 - Orari - MotoGP.

MotoGP Mugello 2026, l’Italia accende il Mondiale: Aprilia e Ducati si giocano tutto, Marquez rincorre il miracolo x.com

Poster MotoGP per il GP d'Italia 2026 reddit

MotoGP, GP Italia 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streamingGli orari del GP d'Italia MotoGP 2026 al Mugello che si apre oggi: programma completo, diretta TV su Sky, streaming NOW e Sky Go, diretta in chiaro su ... fanpage.it

GP Italia: venerdì alle 10.45 le FP1 LIVE su Sky e NOWVuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare Guarda il GP d'Italia su Sky o in streaming su NOW ... sport.sky.it