MotoGp è il weekend del Mugello | Bezzecchi sogna il quarto successo | Gli orari e dove vedere in tv il Gp d’Italia
Nel weekend si corre il Gran Premio d’Italia al Mugello, con il pilota Aprilia Marco Bezzecchi che punta al quarto successo stagionale. Bezzecchi, con tre vittorie in sei gare, si trova in testa alla classifica, mentre il suo rivale Jorge Martin, a 15 punti di distanza, segue da secondo. Dopo il doppio ritiro in Catalogna, la corsa si concentra sulla sfida tra i due piloti.
Il Gran Premio d’Italia, in programma nel weekend, rinnova il duello in casa Aprilia fra il leader della classifica di MotoGP Marco Bezzecchi (con all’attivo tre vittorie in sei gare) e Jorge Martin, secondo a -15 dal compagno-rivale dopo il doppio ritiro in Catalogna due settimane fa. Proverà a inserirsi nella lotta per la vittoria la Ducati di Fabio Di Giannantonio, trionfatore a Montmelò. Marc Marquez ha superato i postumi della caduta nella Sprint Race di Le Mans, che lo ha costretto ”ai box” in Catalogna, e al Mugello ci sarà: il bis del successo dello scorso anno però pare complicato. Cercano riscatto invece Pedro Acosta e l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, tre volte a segno nel gran premio di casa nel 2022, 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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