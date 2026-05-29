Il Gran Premio d’Italia, in programma nel weekend, rinnova il duello in casa Aprilia fra il leader della classifica di MotoGP Marco Bezzecchi (con all’attivo tre vittorie in sei gare) e Jorge Martin, secondo a -15 dal compagno-rivale dopo il doppio ritiro in Catalogna due settimane fa. Proverà a inserirsi nella lotta per la vittoria la Ducati di Fabio Di Giannantonio, trionfatore a Montmelò. Marc Marquez ha superato i postumi della caduta nella Sprint Race di Le Mans, che lo ha costretto ”ai box” in Catalogna, e al Mugello ci sarà: il bis del successo dello scorso anno però pare complicato. Cercano riscatto invece Pedro Acosta e l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, tre volte a segno nel gran premio di casa nel 2022, 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, è il weekend del Mugello: Bezzecchi sogna il quarto successo | Gli orari e dove vedere in tv il Gp d’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARQUEZ KO, MARTIN DOMINA a LE MANS: è IL PASSAGGIO DI CONSEGNE | MotoGP FRANCIA 2026

Notizie e thread social correlati

MotoGP GP Italia, dove vedere la gara del Mugello: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NowDurante il fine settimana si svolge il settimo appuntamento della MotoGP al Mugello.

MotoGP, GP Italia 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streamingIl Gran Premio del Mugello 2026 di MotoGP inizia oggi, con la gara trasmessa in diretta su TV8 e in streaming su NOW e Sky Go.

Temi più discussi: MotoGP al Mugello: programma e orari del GP d'Italia; PREVIEW: il Mugello pronto ad accogliere la MotoGP; Gli orari del Gran Premio Brembo d'Italia; MotoGP GP Italia, dove vedere la gara del Mugello: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now.

Bezzecchi: Una vittoria qui sarebbe speciale. Questa è una cosa che sogno e sarebbe fantastica. Ma per ora dobbiamo solo pensare a iniziare il weekend nel miglior modo possibile. #MotoGP #ItalianGP x.com

MotoGP, GP Italia 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streamingGli orari del GP d'Italia MotoGP 2026 al Mugello che si apre oggi: programma completo, diretta TV su Sky, streaming NOW e Sky Go, diretta in chiaro su ... fanpage.it

2026 GP di Francia: Previsioni per il Weekend di MotoGP, Moto2 & Moto3 e Discussione sulla Conferenza Stampa Pre-Evento reddit

Il MotoGp torna a infiammare il Mugello: tutte quello che c'è da sapere su gare, traffico e viabilitàDa Bagnaia a Bezzecchi, passando per il ritorno di Marc Marquez: il programma completo del GP d’Italia tra gare, dirette tv e modifiche alla viabilità nel Mugello ... firenzetoday.it