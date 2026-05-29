Un motociclista di 35 anni è caduto dalla rupe di Capo d’Orso e il suo corpo è stato ritrovato in mare sotto la scogliera. L’uomo, proveniente da Baronissi, aveva parcheggiato la moto lungo la Statale Amalfitana in uno dei punti panoramici più noti della zona. Non si conoscono ancora le cause della caduta. La salma è stata recuperata dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Il giovane originario di Baronissi aveva lasciato la moto lungo la Statale Amalfitana in uno dei punti panoramici più noti della Costiera. La compagna ha lanciato l’allarme. Tragedia nel pomeriggio lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, nel territorio di Maiori, dove un motociclista di 35 anni originario di Baronissi ha perso la vita dopo essere precipitato dalla rupe di Capo d’Orso. Il corpo dell’uomo è stato individuato poco dopo le 17 in mare, nel tratto di scogliera sottostante la carreggiata, al termine di una complessa operazione di ricerca coordinata dai carabinieri della stazione di Maiori insieme alla Capitaneria di porto, ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Motociclista di 35 anni precipita dalla rupe di Capo d’Orso: il corpo ritrovato in mare sotto la scogliera

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