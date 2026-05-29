Durante le pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia di Moto3, Scott Ogden ha ottenuto il miglior tempo. L’evento si è svolto al Mugello, settimo appuntamento del campionato 2026. Nessun pilota italiano è riuscito a entrare nella top 14 delle qualifiche.

Un sorprendente Scott Ogden ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello i piloti della classe più leggera hanno potuto vivere un turno senza intoppi. Dopo una FP1 nella quale le condizioni da bagnato avevano limitato l’azione, in questa sessione l’asfalto asciutto ha dato moto ai protagonisti della Moto3 di iniziare a forzare davvero. Proprio sotto la bandiera scacchi è arrivato il miglior tempo del britannico Scott Ogden (KTM CIP) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:55.812 con 36 millesimi di vantaggio sull’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar), mentre è terzo lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 151. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Scott Ogden svetta nelle pre-qualifiche del Mugello. Italiani fuori dalla top14

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